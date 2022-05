"L'Isola dei Famosi", Guendalina Tavassi abbandona il reality: "Devo ritornare dai miei figli"

La voglia di vincere il reality è forte ma quella di fare la mamma è di gran lunga superiore. Per questo motivo

Non posso rimanere, devo ritornare dai miei figli

I tuoi figli stanno bene, non ti preoccupare

Devo tornare dai miei figli piccoli e da Gaia che tra poco compie 18 anni

annuncia di voler abbandonare "" e si giustifica: "". Neppure il padre riesce a convincerla né a tranquillizzarla. "", dichiara in collegamento il papà della naufraga ma lei in lacrime insiste: "Ci sono certe cose che non sai, di cui non posso parlarne in tv.", rivela Guedalina che rinuncia così al gioco che sarebbe dovuto terminare proprio questa sera, nella puntata del 23 maggio, ma che è stato prolungato fino al 27 giugno.

non riesce a trattenere le lacrime dopo la decisione della sorella, ma appoggia e comprende le sue ragioni. Insieme a Guendalina ancheha deciso di abbandonare il gioco, ma per ragioni diverse: lo studio universitario. Finisce così il percorso di due naufraghi amatissimi dal pubblico e che, nel corso di questi due mesi, hanno mostrato tutta la loro forza senza mai risparmiarsi.