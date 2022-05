Alessandro Iannoni lascia "L'Isola dei Famosi": "Torno in Italia, ho gli esami all'Università"

Non è riuscito a convincerlo neppure il suo migliore amico pronto a raggiungerlo in

Honduras

Alessandro Iannoni

L'Isola dei Famosi

Ci ho pensato molto, ma torno in Italia per preparare gli esami all'Università.

Carmen Di Pietro

non ha avuto nessun dubbio e ha abbandonato "". La motivazione è abbastanza singolare e ha lasciato tutti molto sorpresi: "Non posso proseguire oltre altrimenti non riuscirei a recuperare". Il figlio diha deciso così di uscire dal gioco e di non continuare il suo percorso nel reality prolungato, a sorpresa, fino a fine giugno.

Neppure la conduttrice

Ilary Blasi

Non posso trattenermi oltre

Edoardo

Edoardo e Guendalina Tavassi,

Nicolas Vaporidis

Carmen Di Pietro

Sei la donna più importante della mia vita

e gli opinionisti sono riusciti a fare cambiare idea ad Alessandro che ha ben chiare le sue priorità. "", ha dichiarato il naufrago che poi ha avuto l'occasione di confrontarsi anche con il suo migliore amicoche al momento è in viaggio per raggiungerlo in Honduras, ma neppure questo è riuscito a convincere Alessandro che emozionato, con le lacrime agli occhi, ha salutato i naufraghi che per lui sono stati importanti durante il suo percorso, soprattuttoe la mammaalla quale ha dichiarato: "".

Si è concluso così il percorso di Alessandro che nel corso di questi due mesi è riuscito a farsi conoscere e a farsi amare dal pubblico a casa, nonostante il particolare e, a tratti, opprimente rapporto con la madre.

"

Alessandro avresti potuto vincere

Vladimir Luxuria

", ha consideratoma evidentemente per Alessandro conta di più il suo futuro universitario che quello televisivo.