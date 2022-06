Guendalina Tavassi in festa per i 18 anni della figlia Gaia

Se la reginetta del party era strepitosa, non da meno è stata l'ex naufraga con un abito attillato e luccicante dalla scollatura ampia e con uno spacco vertiginoso. Il regalo più bello per la festeggiata è stato poter finalmente posare con mamma e papà, che hanno finalmente ritrovato la serenità (almeno apparente) dopo i feroci scontri.

Gaia ha festeggiato il 18esimo compleanno a Roma, con un party in giardino a bordo piscina tra palloncini e luci rosa. Guendalina ha condiviso tutto con i follower, raccontando i momenti più belli dell'evento e posando strepitosa e mozzafiato con il suo abito sexy.

Tra la Tavassi e la sua primogenita (l'ex naufraga è mamma anche di Chloe e Salvatore, avuti dall'ex marito Umberto D'Aponte) i rapporti non sono sempre stati distesi. Qualche anno fa erano state protagoniste di una brutta lite che aveva trovato spazio sui social e in tv, a base di insulti e screenshot di conversazioni al vetriolo. Guendalina si era scontrata anche con Rem,o e i rapporti tra loro sono stati a lungo tesi. Alla fine però è tornato il sereno, come dimostra un bellissimo scatto di loro tre abbracciati davanti alla torta.