Guendalina Tavassi esce allo scoperto con il nuovo amore, ecco chi è

Dopo settimane di pettegolezzi, Guendaina è stata "costretta" a uscire allo scoperto e a parlare pubblicamente della sua storia d'amore con Federico. "Purtroppo la gente non si fa mai gli affari propri, non devo dare spiegazioni né tanto meno devo giustificarmi, ma se volevo farlo uscire l’avrei fatto io, se sto aspettando è semplicemente perché ho dei figli e avrei preferito un po’ più di tatto e tempo per dire le cose", confermando di fatto la sua relazione con Federico.

"Io e Guenda siamo innamorati e stiamo bene insieme" ha confermato Perna sui suoi social. E poi, potando scatti romantici al tramonto: "Finalmente ho trovato la felicità, con una persona che per me vale moltissimo, chi non la conosce realmente non puó sapere, sia per i trascorsi,sia per il suo aspetto fisico, sia perchè la gente è cattiva, ma senza sapere le persone non dovrebbero giudicare mai. È una persona vera, e da come si comporta e da come parla è anche un grandissima Mamma, e vàa rispettata per questo.

Sin da subito ci siamo trovati, dalle cose più semplici a quelle più grandi, stiamo bene insieme e abbiamo un feeling pazzesco, credo molto in lei e in Noi. Il resto non conta, quello che conta è essere felici, con un sorriso grande sempre stampato in faccia."

Fedrico è un giovane imprenditore romano che gestisce un locale green di sushi e cibi esotici nella zona nord della Capitale. E' stato lui a ridonare la felicità all'ex gieffina, reduce dalla separazione con D'Aponte a seguito di un tradimento. Inizialmente lei e il suo ex marito avevano deciso di continuare a vivere insieme per il bene dei due figli Chloe (8 anni) e Salvatore (5), ma evidentemente i loro piani sono cambiati.

