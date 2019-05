Guendalina Tavassi in clinica per cambiare le protesi al seno

Non sarà certo un intervento di chirurgia estetica a impedire a Guendalina Tavassi di pubblicare storie su Instagram. Ricoverata in clinica per sostituire una protesi al seno a causa di una contrattura capsulare, l'ex gieffina ha pubblicato una serie di video direttamente dal letto con i drenaggi in bella mostra: "Fosse stato per me vi avrei fatto anche la diretta dell'intervento", ha scritto. A controllare che tutto filasse liscio, il marito Umberto D'Aponte: "Aveva paura che uscissi fuori con due bombe così", ha scherzato la ragazza.