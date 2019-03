Vip pronte alla prova costume, guarda come si prepara Guendalina Tavassi

Per i vip è già tempo di pensare alla prova costume, e Guendalina Tavassi non ha certo intenzione di farsi trovare impreparata all'arrivo della bella stagione. Prima si dedica ai trattamenti di bellezza per il lato B, tra massaggi ed elettrostimolazione, poi delizia i suoi fan con un défilé sensuale e sfoggia due bikini mozzafiato. Per l'ex gieffina la prossima estate si preannuncia davvero... hot!