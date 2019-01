Manuela Arcuri e Guendalina Tavassi insieme in palestra, che ginnastica!

In palestra sale la temperatura, quando Manuela Arcuri e Guendalina Tavassi si incontrano per fare ginnastica. Per mantenere fisici così tonici e seducenti, le due amiche non si fanno mancare corse sul tappeto e allenamento con la gym ball. Ma non solo duro workout: tra un esercizio e l'altro c'è tempo anche per qualche scatto con una loro amica.