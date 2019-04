"Grande Fratello",Guendalina chiede scusa a Francesca: pace fatta

In tarda mattinata entrambe si trovano in giardino e chiacchierano in maniera pacifica e spensierata. Più tardi le due si trovano al sole insieme agli altri; si parla del duro confronto avuto da Cristian ieri in puntata; Guendalina dopo aver espresso la sua opinione prova a far ragionare i ragazzi ricordando loro che l’isolamento che stanno vivendo spesso ingigantisce le cose “voi siete ovattati qui, fuori è diverso” afferma per poi proseguire “io sono entrata incattivita, mi dispiace” dice rivolgendosi a Francesca.



Guendalina continua poi esternando l’empatia provata la ragazza e per il suo passato difficile “ci siamo dette quelle cose poi ora siamo qui che parliamo, è così” continua sottolineando la particolarità della situazione che si vive in Casa.



Il discorso su Cristian prosegue, Francesca continua a difendere la posizione del ragazzo “con lui è stata proprio di cattivo gusto” poi prosegue rivolgendosi a Guendalina e affermando di avere avuto con lei un confronto più pacato di quello del ragazzo con la Tavassi. Sembra che le due stiano progressivamente appianando le loro divergenze a favore di una convivenza pacifica. Riusciranno nell’intento?