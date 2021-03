Per Guendalina Tavassi matrimonio finito: “Con Umberto siamo separati in casa”

Le voci sui social si rincorrevano già da qualche giorno, con Guendalina Tavassi che le alimentava senza parlare apertamente, lanciando solo messaggi sibillini. Alla fine è arrivata la conferma via social: lei e Umberto D'Aponte , dopo 6 anni d'amore, non stanno più insieme. "È da più di un anno che stiamo così, ma adesso la sto mettendo a fuoco", ha scritto la ex gieffina sui social. Lui però è deciso a riconquistarla.

A causare la rottura tra Guendalina e Umberto, che hanno due figli insieme, pare sia stato un tradimento di lui. D'Aponte avrebbe avuto un flirt con Giorgia Amedeo e sarebbe scattata una violenta lite tra quest'ultima e la Tavassi. In un primo tempo la ex gieffina non ha commentato apertamente, ma sui social si è lasciata andare a una chiara metafora: "Secondo voi la verità viene sempre a galla o no? Pensavo tipo al bagno. Quando vai al bagno, se ne fai poca va giù, ma se ne fai tanta tanta tanta il water si ottura e mer** esce fuori, giusto?". Salvo poi invitare i follower a non prendersela con la ragazza: "Lei non c'entra niente", ha sottolineato.

Alla fine, sempre via Instagram, la Tavassi ha confessato la fine del suo matrimonio. "Salvaguardo mio marito perché gli voglio bene, anche se non stiamo insieme. Quello che insinuano sono cavolate. Io oggi sono libera si sono lasciati Belen Rodriguez e Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi, anche mio fratello si è lasciato". Ha raccontato di come la situazione vada avanti ormai da molti mesi, precisando che lei e D'Aponte sono separati in casa e hanno raggiunto un equilibrio per il bene dei figli. "Continuiamo a volerci bene e a rispettarci", ha scritto.

Se lei è serena e pronta a parlare della rottura come di un dato di fatto, Umberto è di tutt'altro avviso. Sempre a Instagram ha affidato la sua dichiarazione d'amore: "Sono una persona innamoratissima di Guendalina, quindi faccio di tutto pur di riconquistarla. Poi è normale che abbiamo dei periodi in cui non stiamo bene, periodi in cui siamo separati, come può capitare a tutte le coppie. È logico che io farò di tutto per riconquistarla", ha detto. E ha aggiunto: "Quindi vi prometto di resettare e di recuperare questo rapporto con Guenda e di cambiare, sperando in un lieto fine".

