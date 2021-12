Miss Universo 2021, la reginetta di bellezza è l'indiana Harnaaz Sandhu

Leggi Anche Miss Universo, incoronata la messicana Andrea Meza

L'indiana Harnaaz Sandhu, incoronata a Eilat durante la 70esima edizione del concorso, ha battuto la concorrenza spietata di altre 80 Miss, che si sono sfidate non solo sul piano estetico. Tutte hanno dovuto sostenere esibizioni in abiti tradizionali, in costume da bagno e dimostrare la capacità di parlare in pubblico. La vincitrice ha ricevuto la corona dalle mani di Andrea Meza, reginetta uscente.

Sono stati forti e numerose le polemiche che hanno colpito il concorso, a causa della scelta dell'organizzazione di tenere la sfida sul suolo di Israele. Una decisione controversa a causa della situazione politica e dei legami complessi con le nazioni a maggioranza musulmana. L'Indonesia e la Malesia, che non hanno relazioni diplomatiche con il Paese ospitante, non hanno inviato concorrenti ma entrambe hanno citato complicazioni legate alla pandemia. Anche gli Emirati Arabi Uniti, che lo scorso anno hanno normalizzato i rapporti con Israele e dove ieri il primo ministro Naftali Bennett ha compiuto una visita storica, non hanno inviato una candidata, affermando che ciò era "dovuto ai limiti di tempo" nella selezione della vincitrice nazionale. Anche la seconda classificata Lalela Mswane, aveva ricevuto pressioni dal governo sudafricano che l'ha esortata a stare lontano da Eilat, citando "atrocità commesse da Israele contro i palestinesi".

