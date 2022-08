Miss Inghilterra, Melisa Raouf è la prima finalista senza make up

E' la prima volta in 94 anni di storia che un'aspirante reginetta decide di partecipare senza make up: "Le persone dovrebbero amare i propri difetti e le proprie imperfezioni", ha spiegato la 20enne all'Indipendent. Una scelta che l'ha premiata, visto che si è aggiudicata un posto tra le 40 finaliste.

Leggi Anche Mrs Mondo arrestata dopo aver aggredito Miss Sri Lanka

Melisa Raouf, studentessa di Scienze Politiche, ha deciso di sfidare le convenzioni sociali che vogliono che la donna debba truccarsi e a Miss Inghilterra ha portato la sua piccola rivoluzione make-up free. "Per me è molto importante perché ho l'impressione che molte ragazze, di età diverse, si truccano perché si sentono quasi obbligate a farlo da pressioni esterne", ha raccontato la reginetta di bellezza.



L'aspirante Miss Inghilterra ha spiegato: "Se una persona è felice con la propria pelle, non dovrebbe sentirsi forzata a coprirla con del make up. Le nostre debolezze ci rendono quello che siamo e sono ciò che rende unico ogni individuo". E riguardo al rapporto con la sua immagine, Melisa Raouf ha detto: "Ho sempre pensato di non essere bella abbastanza e recentemente ho accettato il fatto che sono bellissima così come sono ed è per questo che ho deciso di competere senza make up. Ho fiducia in me stessa, mentre quando ho il trucco mi sento in trappola. Questa sono io e non ho paura di mostrarmi agli altri."

Leggi Anche Miss Universo, incoronata la messicana Andrea Meza



La scelta di Melisa Raouf di partecipare al concorso di Miss Inghilterra rifiutando il make up non risponde solo a un ideale estetico, ma ha ben altre radici. "La salute mentale è un tema molto importante, voglio solo che tutte si possano sentire bene. Voglio rimuovere tutti gli standard di bellezza perché ognuna è meravigliosa a modo suo", ha spiegato.



Melisa Raouf parteciperà alla finale di Miss Inghiterra con la fascia di Miss Bare Face ("faccia pulita", in italiano) e nessuna meglio di lei poteva meritare un simile titolo. Angie Beasley, organizzatrice del concorso, ha spiegato che da quando è nata la categoria nel 2019, nessuna prima di Melisa aveva accettato la sfida di gareggiare totalmente struccata: "Ricevevamo immagini di concorrenti irreali per il troppo trucco in viso e questa è la prima volta che vedo una ragazza davvero senza make up".

Quello che è certo è che con la sua scelta make up free, Melisa Raouf ha scatenato grande curiosità sui social. Molte giovani l'hanno contattata per dimostrarle il loro supporto, ringraziandola per averle spinte a sentirle bene con sé stesse e con il loro aspetto. Alla finale di Miss Inghilterra faranno tutte il tifo per lei.