Miss Mondo arrestata dopo aver aggredito Miss Sri Lanka

La Miss Mondo in carica Caroline Jurie è stata arrestata, e poi rilasciata su cauzione, in Sri Lanka per aver aggredito sul palco la vincitrice del concorso di bellezza "Mrs Sri Lanka". L'incidente è avvenuto poco dopo l'incoronazione di Pushpika De Silva: Caroline Jurie, Miss nel 2019, si è avventata su di lei e le ha strappato la corona, che era stata fissata sui capelli con dei pettinini affilati.

Miss Mondo si è avventata sulla vincitrice poco dopo l'incoronazione, strappandole la corona dalla testa e accusandola di non essere "degna del titolo perché divorziata". Mentre il dramma si consumava in diretta tv, gli organizzatori del concorso hanno verificato che Pushpika De Silva non fosse divorziata "ma solo separata" e le hanno quindi restituito l'ambita corona.

La vicenda - "C'è una regola che esclude le divorziate, quindi sto prendendo l'iniziativa consegnando il premio alla seconda arrivata", ha urlato Jurie al pubblico in sala, tra cui la moglie del premier, piazzando la corona sulla testa dell'altra miss che ha iniziato a esultare, mentre De Silva abbandonava il palco in lacrime.

Il post - In un post su Facebook, De Silva ha scritto di essere andata in ospedale per farsi medicare alcune ferite e che avrebbe intrapreso un'azione legale per il modo "irragionevole e offensivo" in cui è stata trattata. "Questa corona è dedicata alle mamme single che soffrono per crescere i propri figli da sole", ha poi detto la miss in una conferenza stampa dopo aver ottenuto nuovamente la corona, come riporta la Bbc.