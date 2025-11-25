Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
1 di 16
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

Tra vigneti e pizzoccheri

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser tra la neve con la piccola Clara Isabel

La coppia in vacanza sulle montagne a casa della famiglia dell'ex gieffino

25 Nov 2025 - 09:44
16 foto
cecilia rodriguez
ignazio moser
gossip