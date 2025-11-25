Can Yaman e Sara Bluma sono in crisi? Ecco gli indizi

Dopo le apparizioni mondane sono spariti… pure sui social
Can Yaman e Sara Bluma hanno fatto sognare i follower nell’estate 2025, quando sono usciti allo scoperto al Italian Global Series Festival. Da quel momento, la loro storia è stata seguita passo passo, tra red carpet, eventi glamour e apparizioni pubbliche, come alla Mostra del Cinema di Venezia a settembre, dove la coppia ha letteralmente incantato tutti. Sembrava tutto perfetto, ma negli ultimi mesi, alcuni segnali social hanno insospettito: Can Yaman e Sara Bluma potrebbero essere entrati in crisi?
A destare sospetti, come sottolinea “Chi” è stato soprattutto un gesto semplice, ma molto significativo nel mondo dei social: lui smette di seguire lei, e lei fa lo stesso. Ma poi la Bluma ha chiuso il suo profilo. L’ultima foto insieme risale al 29 ottobre, a Tenerife, dove Can stava girando la sua nuova serie internazionale, Kaplan.
Eppure Can Yaman aveva recentemente raccontato a Vanity Fair la sua visione dell’amore e della vita di coppia: “Le follie dei vent’anni non le fai più. Cresci, diventi un’altra persona. Oggi cerco la semplicità, la casa, la tranquillità. In amore conta come stai tra le quattro mura. Se riesci a passare tre mesi chiuso in casa con qualcuno e ridere ogni giorno, allora è la persona giusta”. L’attore turco aveva anche accennato al desiderio di diventare padre: “Quest’anno ci ho pensato più del solito. Ma la mia vita è complicata: viaggio sempre, vivo sui set”.
A incrementare le voci di crisi, ci ha pensato una storia Instagram di Sara Bluma, poi rimossa. “Chi” racconta che la dj ha condiviso una poesia che pare uno sfogo: “Mi devo delle scuse per tutte le volte che ho messo gli altri al primo posto e ho lasciato me stessa indietro. Per essere rimasta in silenzio quando avevo così tanto da dire. Per aver dubitato del mio valore e per essermi accontentata di meno di quanto meritassi. Mi dispiace di essere stata così dura con me stessa, di non essermi riposata quando ero stanca e di aver fatto finta di stare bene quando non era così. Non lo sapevo, ma ora lo so. Sto imparando a trattare me stessa con la stessa gentilezza che io do a tutti gli altri”. Poi il profilo di Sara è stato chiuso. Sparita!
