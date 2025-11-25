Can Yaman e Sara Bluma sono in crisi? Ecco gli indizi

A incrementare le voci di crisi, ci ha pensato una storia Instagram di Sara Bluma, poi rimossa. “Chi” racconta che la dj ha condiviso una poesia che pare uno sfogo: “Mi devo delle scuse per tutte le volte che ho messo gli altri al primo posto e ho lasciato me stessa indietro. Per essere rimasta in silenzio quando avevo così tanto da dire. Per aver dubitato del mio valore e per essermi accontentata di meno di quanto meritassi. Mi dispiace di essere stata così dura con me stessa, di non essermi riposata quando ero stanca e di aver fatto finta di stare bene quando non era così. Non lo sapevo, ma ora lo so. Sto imparando a trattare me stessa con la stessa gentilezza che io do a tutti gli altri”. Poi il profilo di Sara è stato chiuso. Sparita!