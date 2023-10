La settimana delle stelle

Sbocciano i fiori d’arancio d’autunno tra i vip con le nozze spettacolari di Maurizio Battista.

Anche Elisa D’Ospina annuncia il giorno del sì con Caterina Balivo come testimone, mentre Belen Rodriguez fa le prove di convivenza con Elio Lorenzoni a Milano. Feste di compleanno per Mara Venier e per la figlia di Wanda Nara; brindisi per il rientro dalla luna di miele di Gessica Notaro e fuga sexy di Georgina Rodriguez dallo stadio. Ecco cosa vi siete persi in questi giorni di gossip…