Dopo i recenti problemi di salute (le hanno diagnosticato una leucemia) si è ripresa alla grande e per essere d’esempio ai suoi figli si mostra sempre bellissima e in formissima pronta a conquistare tutti. A Istanbul per il compleanno della più piccola di casa, Isabella Icardi, 7 anni, ha organizzato una festa da favola. E del marito Mauro Icardi dice: “Stiamo bene. Io do la priorità al cuore che ha Mauro e a quanto sia una brava persona”.

La festa da favola per Isabella Icardi Per il compleanno di Isabella Wanda Nara ha organizzato come sempre una festa strepitosa. A Istanbul ha allestito un giardino delle favole con tanto di palloncini rosa con la scritta per la sua piccolina di casa, castelli gonfiabili e animatori travestiti da personaggi dei cartoon. Dolci, torta e regali a non finire con gli amichetti, ma soprattutto con papà Mauro Icardi e con i fratelli Valentino, nato il 25 gennaio del 2009, Constantino, il 18 dicembre 2010, Benedicto, il 20 febbraio 2012, e Francesca, 19 gennaio 2015. “Buon compleanno alla nostra piccola Isabella - ha scritto Wanda Nara postando le immagini del party in rosa -. Ti amiamo tantissimo, principessa, non perdere mai quel cuore immenso e quella dolcezza che ti rendono speciale. Tanta salute e felicità, ti amiamo così tanto”.

La nuova vita in Turchia con Icardi Wanda Nara vive a Istanbul con Mauro Icardi, ex attaccante dell'Inter e ora del Galatasaray. In una lunga intervista a “Hola Argentina” la showgirl ha raccontato di quanto sia bravo Icardi come papà impegnato con i figli quando lei è in viaggio per lavoro: "Lui è più che altro uno che fa regali: è uscito l'iPhone 15 e ne ha comprato uno per ciascuna di loro. Capisco il suo ruolo. Mauro viene da una famiglia molto umile e mi racconta sempre che quando era piccolo non aveva soldi e andavano a caccia di cibo. Mauro la vede da questo punto di vista: 'Se posso, voglio dare loro tutto'. E io lo capisco". Nonostante le crisi, i presunti tradimenti, le voci di divorzio, Wanda Nara e Mauro Icardi in Turchia hanno ricominciato una nuova vita di coppia. "Stiamo bene – ha detto Wanda - Conosco Mauro da dodici anni. E’ un periodo lungo ed è un rapporto che oggi è molto difficile da sostenere, soprattutto a causa dei nostri lavori. Quello che apprezzo e a cui do sempre priorità è che, nonostante le tante situazioni, abbiamo sempre scelto l'altro, la nostra famiglia e il progetto che abbiamo. Per me la priorità è soprattutto il cuore di Mauro e la sua bontà".

Le fake news su Wanda Nara Su Wanda Nara e Mauro Icardi si è detto molto. Non sempre le informazioni sono state precise e puntuali, a volte le fake news hanno vinto. "Qual è stata la cosa più assurda che è stata detta su di me e che non era vera? L'insinuazione che io sia stata con Maradona e io ho sempre negato. Non so, un sacco di cose che sono state dette su di me senza verificare o chiedere direttamente a me. Mi sarebbe piaciuto dire della mia malattia, ma non è stato così".

La malattia di Wanda Nara In estate è arrivata una doccia fredda per Wanda Nara e la sua famiglia. Durante i controlli di routine è stata diagnosticata una leucemia alla showgirl. La moglie di Mauro Icardi all’inizio è stata lontana dai social, poi si è buttata a capofitto in nuove avventure lavorative. Mauro le è sempre stato accanto. “Accendere la televisione e vedere che tutti parlavano di me senza sapere cosa avessi mi ha spaventata - ha detto Wanda Nara qualche giorno fa parlando delle sue condizioni di salute -. Quando poi ho fatto chiarezza i miei bambini erano tristi”. La Nara ha deciso di accettare una proposta di lavoro in un programma tv continuando a seguire il trattamento su consiglio dei medici. “Voglio essere un esempio per i miei figli – ha aggiunto la showgirl - Lo faccio per dimostrare che sto bene”.



Chi è Icardi, quanti figli ha Wanda Nara con Icardi Wanda Nara e Mauro Icardi si sono sposati nel 2014, dopo la fine del matrimonio tra la showgirl argentina e il calciatore Maxi Lopez, con cui era andata all'altare nel 2008 e da cui ha avuto i tre figli maschi Valentino, 14 anni, Constantino, quasi 13, e Benedicto, 11. Dalle seconde nozze sono nate le bambine Francesca, 9 anni da compiere a gennaio, e Isabella, 7.