Wanda Nara malata, la showgirl attacca i media: "Da loro diagnosi che nemmeno io avevo"

Wanda Nara ricostruisce quanto accaduto. "Mercoledì ho deciso da sola di fare un'analisi di routine, come faccio di solito ogni volta che viaggio o una volta all'anno. Alcuni valori sono andati male e ho preso la decisione di farmi ricoverare per integrare con altri controlli che sono andati bene".

Altre analisi in un centro specializzato

"Giovedì, sempre da sola, ho lasciato quella clinica per fare ulteriori studi in un centro specializzato. L'ho fatto cercando di ottenere maggiori informazioni sui risultati dei miei primi studi", spiega la moglie del calciatore Icardi che ricorda i "figli hanno sempre scoperto tutto da me, ho sempre parlato con loro e questa non sarebbe stata l'eccezione". Non mancano alla fine i ringraziamenti, in questo difficile momento, alle persone a lei più care. "Ringrazio la mia famiglia, ogni amico e ognuno di voi per avermi mostrato l'amore che avete per me. Terrò i risultati privati soprattutto per proteggere i miei figli".