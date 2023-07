E mentre la showgirl ha ammutolito i propri profili social dal giorno del suo ricovero, su Instagram è tornato il marito, Mauro Icardi. L'attaccante del Galatasaray ha postato una serie di foto che ritraggono la coppia alla serata di gala per gli Oscar della tv argentina dove Wanda è stata premiata per la conduzione dell'edizione locale di Master chef. Nessun testo solo delle emoticon che mostrano un cuore e un leone. Forse un messaggio di incoraggiamento verso la moglie in quello che sembra essere un momento di difficoltà di tutta la famiglia.

Secondo "La Nacion", Wanda Nara ha dovuto sospendere un viaggio di famiglia che aveva programmato in Europa, a Milano. Il motivo del ricovero sarebbero dei forti dolori addominali accusati dalla procuratrice. Dal momento che gli esami hanno rilevato un livello alto di globuli bianchi, Wanda è stata sottoposta a una successiva serie di controlli più accurati, dei quali si attendono i risultati. I medici hanno quindi deciso di ricoverarla per qualche ora, per poi dimetterla. Si resta quindi in attesa dell'esito di alcuni esami che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni.

Leggi Anche Wanda Nara malata, Mauro Icardi in ansia in attesa degli esami

In arrivo in Argentina anche l'ex marito di Wanda Nara, il calciatore Maxi Lopez. Proprio il calciatore, padre dei primi tre figli di Wanda (le altre due figlie sono invece di Icardi), sui social si è lamentato delle compagnie aeree che gli hanno fatto perdere la coincidenza ritardando così il suo arrivo in Sudamerica. "Se perdo il volo per andare a trovare i miei figli do fuoco a Francoforte. Uomo avvisato, mezzo salvato", ha scritto su Instagram facendo trasparire la rabbia e il nervosismo in un momento molto delicato anche per i tre bimbi.