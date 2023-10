Tgcom24

Gessica Notaro e Filippo Bologni in luna di miele E' stata una luna di miele bellissima quella di Gessica Notaro e Filippo Bologni, anche se non è stata solo una vacanza. Partner sulla vita ma anche nel lavoro, i due non hanno rinunciato a qualche impegno professionale anche dall'isola in mezzo dell'Oceano Indiano. Il momento più emozionante è stato l'incontro ravvicinato con le balene: "Mi hanno tolto il fiato, sono state una scoperta", ha detto Gessica che in passato è stata addestratrice di delfini. Quello più romantico senza dubbio la cena per due in spiaggia. Ma a Mauritus è successo qualcosa di speciale: "Abbiamo espresso i nostri desideri sulla spiaggia e si sono avverati", ha detto la showgirl senza rivelare altri dettagli.

Da Mauritius le foto romantiche Da Mauritius Gessica Notaro non ha rinunciato a condividere sui social alcuni scatti romantici insieme a Filippo Bologni. I baci a lume di candela, gli abbracci al tramonto, ma anche le pose sensuali in bikini in riva al mare. La showgirl ci tiene a precisare: "Io non sono solo la tragedia che mi è capitata (l'aggressione all'acido nel 2017, ndr). Sono la persona più allegra del mondo" e nelle immagini della vacanza d'amore ne dà prova perfetta.

Leggi Anche Gessica Notaro in Messico tra selfie in bikini e baci con Filippo Bologni



La vita da marito e moglie La fede al dito non pesa per niente: "La guardiamo in continuazione", ha raccontato Gessica Notaro. La vita da marito e moglie è partita alla grande e lei ha addirittura aggiunto il cognome del suo amore al suo: Gessica Bologni Notaro. "Mi sento più protetta", ha spiegato motivando la sua scelta. Tra loro ci sono, come in tutte le coppie, piccole liti ma precisa: "Non si fa mai la gara... Noi dalle nostre discussioni, oggi lo posso dire, abbiamo tirato fuori dei capolavori.

Gessica Notaro e Filippo Bologni, un matrimonio da favola Gessica Notaro e Filippo Bologni si sono sposati il 18 settembre nella reggia di Venaria Reale, in provincia di Torino, davanti a 500 invitati, tra cui Alena Seredova, Alessandro Nasi, Paola Caruso, Jo Squillo e Federico Fashion Style, in una location da sogno. La sposa, come una principessa nel suo abito candido, è arrivata a bordo di una carrozza trainata da cavalli bianchi e all'altare ha trovato ad attenderla il suo principe azzurro. La cerimonia romantica, officiata con rito civile, è stata seguita da una cena gourmet e poi da un party sfrenato a base di musica e balli fino a tarda notte.