Gessica Notaro in Messico tra selfie in bikini e baci con Filippo Bologni

Gessica Notaro ha un fisico strepitoso e in bikini sotto il sole è più bella che mai. Si diverte a stuzzicare i follower mescolando sensualità e ironia e il primo scatto dal Messico la ritrae di schiena, con il lato B in mostra in un momento in cui non si aspettava che Filippo Bologni l'avrebbe fotografata. Non mancano le pose sensuali mentre stesa sul lettino si gode qualche attimo di relax in riva al mare e, pubblicando l'immagine di un bacio dolcissimo sul bagnasciuga, scrive: "Uno è innamorato quando si rende conto che l'altra persona è unica".

Non solo vacanza - Per Gessica Notaro l'avventura in Messico non è solo una vacanza. Per lei ci sono in programma una serie di show canori e lei ci tiene a fare bella figura. Posta i video delle prove in sala di registrazione e poi si mostra durante le sessioni di parrucco e make up, mentre si fa bella prima di salire sul palco.



Luna di miele in anticipo - Quella in Messico con Filippo Bologni è un anticipo di luna di miele. Il campione di equitazione ha chiesto la mano alla modella a novembre, durante la Fieracavalli di Verona. Lei non ci ha pensato nemmeno un secondo a dire di sì, e presto diventeranno marito e moglie. Con Filippo, Gessica ha ritrovato la felicità e la fiducia nell'amore, dopo l'aggressione all'acido che ha subito nel 2017. Di quel momento ha ricordato: "E' stato terribile, ma ho reagito come un leone". Ha subito numerosi interventi senza arrendersi e senza mai perdere l'atteggiamento positivo. "Mi ripetevo che sarei guarita per dispetto, per non dargliela vinta". E adesso si gode la meritata felicità.