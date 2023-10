“Dai Stefano Macchi ora c’è solo da cercare le fedi, la location, i fiori, il ristorante, il tema della festa, le musiche etc… Che vuoi che sia?” scrive ironica Elisa D'Ospina postando le foto di coppia. Da poche ore ha annunciato con una proposta di matrimonio in tv che sposerà il compagno Stefano Macchi l’anno prossimo: "Vorrei farti indossare quell'anello che tu desideri tanto e che rappresenta tanto per te. Un simbolo che indica al mondo intero che saremo marito e moglie". Un ruolo d’eccezione è stato riservato alla presentatrice Caterina Balivo, amica di Elisa dal 2007, che sui social ha replicato felice: “Ragazziiiiiiii la testimone si prepara”. I fiori d'arancio sono previsti l'anno prossimo.

Elisa d'Ospina e Stefano Macchi, la prima volta social

La relazione tra Elisa D'Ospina e Stefano Macchi è uscita allo scoperto un anno fa quando sui social la coppia annunciava l’arrivo del loro primo bebè. La modella aveva pubblicato su Instagram un video dolcissimo in cui mostrava il momento in cui ha dato l’annuncio della dolce attesa al compagno. Stefano Macchi è rimasto senza parole quando in piazza San Pietro lei gli ha consegnato un pacchettino in cui c’era il test di gravidanza. “Non mi sembra vero” ripeteva Macchi guardando con occhi pieni d’amore la fidanzata incinta. A maggio è nato Niccolò e la coppia lo ha annunciato con una serie di foto del neonato e la didascalia: “Eccoci, è arrivato il momento. Da adesso si naviga e si vola". Ora Elisa D'Ospina e Stefano Macchi coroneranno il loro sogno con un bel matrimonio. Pare che la modella abbia già adocchiato l’abito bianco per il giorno del sì. Per una felicissima Caterina Balivo, che ha seguito passo dopo passo la storia dell’amica, sarà la prima volta da testimone di nozze.