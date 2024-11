La settimana delle stelle

Jannik Sinner protagonista della settimana sportiva ma anche di gossip: il tennista si è lasciato con la ex fidanzata russa e ha rivisto Maria Braccini? Ilary Blasi prima denuncia Totti poi vola a New York, il principe Harry si fa fare un tatuaggio fake, Paola Turani mostra i primi giorni nella villa da sogno, Achille Lauro beccato con la sorella di una ex di Amici e Anna Tatangelo in stazione con Giacomo Buttaroni. Ma non solo…