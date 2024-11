A settembre il principe Harry era stato avvistato a New York, mentre usciva dal famoso negozio del tatuatore Jelly Roll. Al momento si era supposto che il duca di Sussex avesse deciso di fare una follia per festeggiare i suoi 40 anni, che ha compiuto proprio in quei giorni. Quello che si è scoperto ora è che la body art era solo temporanea, ma chissà che il Duca di Sussex non abbia colto l'occasione per farsene fare anche un'altra, magari proprio dove non la vede nessuno...