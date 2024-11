Ci è voluto l'intervento di Meghan Markle per far abbandonare definitivamente la caccia al principe Harry. La sua passione per questa attività aveva spesso attirato critiche e veniva soprattutto sottolineata l'incongruenza tra l'attenzione per le tematiche della salvaguardia ambientale e l'uccisione di animali. La primatologa britannica Jane Goodall. Dopo essere stata ospite a Frogmore Cottage nel 2020, aveva ammesso a Radio Times che i figli di re Carlo fossero paladini del mondo naturale ma aggiungendo pungente: "Tranne che cacciano e sparano. Ma penso che Harry smetterà perché a Meghan non piace cacciare, quindi sospetto che per lui sia finita". In effetti già nel 2017 e nel 2018 il Duca di Sussex aveva rinunciato a partecipare alla tradizionale battuta di caccia di Santo Stefano della famiglia reale britannica, che per un ventennio non aveva mai disertato, dando un chiaro segnale delle sue intenzioni.