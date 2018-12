Regno Unito, Harry rinuncia alla battuta di caccia per amore di Meghan

Se ci fossero ancora dubbi su chi porta i pantaloni in casa dei duchi di Sussex, quest'ultimo episodio fornisce la risposta definitiva: dopo le insistenze della consorte Meghan Markle, il principe Harry non parteciperà, per il secondo anno consecutivo, alla tradizionale battuta di caccia di Santo Stefano della famiglia reale britannica.

Lo rivela il "Daily Mail" ipotizzando che dietro la scelta di non essere presente a un evento a cui non aveva mai mancato in 20 anni, c'è la volontà di non ferire la moglie, animalista convinta, nemica della caccia e degli sport violenti e che rifiuta di indossare pellicce. Alla battuta di caccia, che si terrà nella tenuta di Sandringham, nel Norfolk parteciperà invece il fratello William, il padre, il principe del Galles, Carlo, e il piccolo George in veste di spettatore.