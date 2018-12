Meghan Markle superstar con il pancione tra le mani

Via le assistenti dello staff reali e avanti tutta con il glamour e le serate dal sapore hollywoodiano. Meghan Markle non mette la corona in testa, eppure con un tocco da superstar conquista tutte le luci dei British Fashion Awards. Si presenta a sorpresa sulla passerella e accende i riflettori come fosse una serata da Oscar. In abito monospalla in velluto scuro con un pancione di sei mesi in bella vista diventa la regina del palcoscenico.