Alla festa di Natale Kate fa la principessa (e Meghan non c'è)

In barba ai tabloid che vorrebbero grandi screzi tra cognate tanto da allontanare i principi nel giorno di Natale, William e Kate Midlleton appaiono sereni e rilassati. E al primo Christmas party si presentano più sorridenti e belli che mai. La duchessa di Cambridge conquista tutta la scena: alla festa per i militari della Royal Air Force è sfavillante in scozzese. Alla sera auguri in stile principesco con tanto di corona alla presenza della Regina. Ma Meghan dov'è?

Il principe William è particolarmente legato alla Raf (Royal Air Force), in quanto ex pilota di elicotteri, e insieme a Kate ha organizzato una festa per piloti e veterani a Kensington Palace romantica e dolce con tanto di neve finta, Babbo Natale e giochi per i bambini. La Middleton è stata una perfetta padrona di casa: sorridente e affascinante in gonna scozzese lunga, ha accolto gli ospiti con entusiasmo ed è apparsa particolarmente rilassata e distesa.



Poche ore dopo, cambio d'abito per gli auguri più formali con il corpo diplomatico a Buckingham Palace insieme al principe Carlo e alla Regina Elisabetta. Kate per l'occasione ha sfoggiato un abito da sera tempestato di brillanti e in testa la preziosa tiara dei nodi d'amore che è appartenuta a Lady Diana. Così la Middleton sceglie ancora una volta la tiara della famiglia reale inglese, che piace particolarmente alla Regina. Insomma la moglie di William sottolinea ancora una volta quanto sia “vicina” ad Elisabetta.



E Meghan Markle dov'è? Anche i duchi di Sussex in questi giorni sono alla prese con i party natalizi: nella stesse ore la Markle si trovava a un evento charity alla Henry van Straubenzee Memorial Fund.