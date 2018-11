Harry e William, primi allontanamenti “reali” per colpa delle mogli

Bye bye Londra. Meghan Markle e il principe Harry sarebbero pronti a fare i bagagli per trasferirsi a Frogmore, all'interno della zona di sicurezza della residenza reale di Windsor. La coppia non vorrebbe far crescere il nascituro come nella "boccia del pesce rosso" di Kensington Palace. Per i figli del principe Carlo, sempre uniti, è quindi tempo di separarsi. Che ci sia lo zampino delle cognate Kate e Meghan?

Il principe Harry sta lasciando Kensington Palace - casa di suo fratello William, il futuro erede al trono - per iniziare la sua vita coniugale a Frogmore dove, dopo la ristrutturazione (a carico dei contribuenti), ci sarà una stanza anche per la mamma dell'ex attrice, Doria Ragland, una per la bambinaia e una per la guardia di sicurezza.



Meghan "ciò che vuole, ottiene" (parole del marito), e il marito Harry, altrettanto determinato, non vorrebbero fare esporre la loro famiglia ai flash, come invece accade quotidianamente a quella del fratello a Kensington Palace, dove i tre figli di Kate possono muoversi in zone limitate. La tenuta di Windsor, dove la casa principale è aperta al pubblico solo per un paio di giorni all'anno, è isolata, tranquilla e, soprattutto, privata. Nessuno li vedrà arrivare o venire. Certo, si trova a 25 miglia da Londra, ma per i futuri genitori non sarà un problema raggiungere la capitale per i loro impegni ufficiali.



Manca poco e poi i due fratelli, che continueranno a condividere gli stessi uffici, nella sfera privata hanno deciso di prendere strade differenti. Secondo rumors questa decisione potrebbe essere dettata dal fatto che tra le due cognate, tanto diverse, non scorra buon sangue. Ipotesi che non ha mai trovato conferma. Sta di fatto che Harry non è un erede diretto al trono, quindi, insieme alla sua dolce metà sarà libero di vivere la sua vita lontano dai riflettori e dal rigido protocollo di corte. E Frogmore è il luogo che con Meghan ha scelto per costruire il suo nuovo nido d'amore.