Kate, Meghan e invitati da tutto il mondo per la festa del principe Carlo

Per una volta il protagonista assoluto è proprio lui: il principe Carlo. Il futuro erede al trono d'Inghilterra ha festeggiato 70 anni con un mega party a Buckingham Palace e per una sera è stato il “re”. Sul profilo di Clarence House la foto ufficiale della festa in cui Carlo compare elegante e sereno insieme a Camilla Parker Bowles. La duchessa di Cornovaglia è stata dipinta dalla Regina come la “compagna che lo sostiene”, approvandola.