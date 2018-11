Il principe Carlo compie 70 anni: ritratto di un nonno felice

Un ritratto gioioso di famiglia. Per la prima volta il principe Carlo appare con tutta la sua dinastia al completo, felice e sorridente. L'immagine, scattata nei giardini di Clarence House per i 70 anni del principe di Galles, mostra Carlo seduto accanto alla Duchessa di Cornovaglia. Con lui i nipotini George, Charlotte, il piccolo Louis e nella pancia di mamma Meghan anche il quarto in arrivo per la prossima primavera.