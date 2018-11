Meghan Markle, abito corto e abbracci in pubblico

Ci risiamo, Meghan Markle infrange ancora il protocollo per ben due volte. Questa volta, in occasione della sua visita a The Hubb Community Kitchen . La Duchessa di Sussex si è presentata con un abitino bordeaux sopra il ginocchio, anche se indossato con calze coprenti, e ha abbracciato in pubblico le donne che prestano servizio in cucina.

Abito corto e abbracci in pubblico non sono ben visti a corte, ma Meghan ha ribadito anche in questa occasione di non voler rinunciare al proprio stile e di non amare il protocollo reale.



La duchessa si è recata di persona a vedere come sono stati investiti i fondi ricavati dalla vendita del libro di ricette "Together" realizzato da lei con le donne della Hubb Community Kitchen di Londra, la comunità femminile che cucina per il quartiere di Grenfell. Ha trascorso qualche ora in cucina con un grembiule sul ventre materno e si è messa all'opera ai fornelli dispensando sorrisi.