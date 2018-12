William e Harry separati a Natale? Scintille tra Kate e Meghan

Natale con i tuoi? Manco per sogno. I reali d'Inghilterra rischiano di trascorrere la festività separati. Colpa delle cognate Kate Middleton e Meghan Markle. Tra le due non correrebbe buon sangue. Secondo il Daily Mail, però, le mogli dei principi potrebbero superare le antipatie reciproche, e ritrovarsi a Norfolk a Sandringham House con la Regina per le celebrazioni tradizionali.