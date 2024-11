Le prime notti non sono andate troppo bene, abituarsi a dormire nel nuovo ambiente non è semplice spiega Paola Turani. "Speriamo migliori", aggiunge. Nelle prime foto della nuova dimora la camera da letto non è inquadrata, ma si vedono scorci del salone, della camera da pranzo e dei bagni. I colori della zona relax sono neutri e c'è un grande divano sul quale riposarsi comodamente o giocare con il piccolo Enea. Seduti in poltrona si può ammirare la vista sulle montagne grazie a due grandi finestre. Per la cucina sono stati scelti invece marmi di tonalità scure e la stessa cosa vale anche per le toilette. Oggetti di design sono sparpagliati ovunque e appeso a una parete c'è un grande quadro dipinto dall'influencer.