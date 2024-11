Paola Turani aggiorna sulla casa nuova: "E' successo un casino"

Paola Turani ha sempre coinvolto i follower nelle fasi della ristrutturazione della nuova casa in cui andrà a vivere con il marito Riccardo Serpella e il figlio Enea, e chi la segue sui social è curioso di sapere le evoluzioni del progetto che da anni va avanti senza arrivare a termine. L'ultima disavventura, l'esplosione di una valvola, ha fatto temere nuovi ritardi ma la situazione pare essersi risolta: "Fortunatamente dopo 3 settimane da quando quella valvola è scoppiata in casa, acqua ovunque eccetera, probabilmente avendo acceso deumidificatori e arieggiato h24 per 2 settimane, tantissimi giorni, potrebbe essersi salvato il danno e probabilmente non dovremmo ridipingere più tutta la casa. Sono rimaste alcune macchie in alcune zone sui muri ma il danno dovrebbe essere contenuto". Mancano pavimenti, pulizie e arredamento: il trasloco ormai è imminente.