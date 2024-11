Achille Lauro è fidanzato con la sorella di una ex di "Amici": ecco chi è

Non ci sono foto a testimoniare la relazione tra Achille Lauro e Giulia Toscano, ma le voci sui social corrono in fretta e c'è chi giura di averli visti insieme scambiarsi effusioni, e chi dice di essere al corrente da tempo della storia. In effetti non si sa da quanto i due si starebbero frequentando: potrebbe essere un flirt appena nato oppure, come sostengono altri su Instagram, già consolidato e di vecchia data.