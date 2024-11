Gigi Buffon racconta di aver conosciuto Ilaria D'Amico sul campo di calcio: lui aveva appena finito di disputare un match e lei era lì per intervistarlo. "Dopo la partita con il Milan che decise lo scudetto del 2012, quella del gol non convalidato a Muntari, Ilaria mi fece una domanda capziosa: 'Buffon, se si fosse accorto che la palla era entrata, l’avrebbe detto all’arbitro?'" lui replicò con sincerità: "Non sono mai stato un ipocrita. Risposi che non mi ero accorto che la palla fosse entrata, e se me ne fossi accorto non credo che l’avrei detto. Scoppiò un putiferio". Insomma, non un inizio promettente ma il destino aveva in serbo altro per loro. "Tempo dopo ci siamo trovati in un ospedale, a un evento di beneficenza. Abbiamo cominciato a parlare. E ho capito che la donna algida che vedevo in tv era in realtà dolcissima" e da lì è nata la loro storia che va avanti da oltre 10 anni e che nel 2016 ha portato alla nascita di un figlio, Leopoldo Mattia. Una relazione che ebbe anche la benedizione di Antonio Conte: "Un fuoriclasse sta con una fuoriclasse", fu la sua replica venendo a sapere la notizia, ricorda l'ex portiere.