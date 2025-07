la settimana delle stelle

Sarà l'estate entrata ormai nel vivo ad aver portato una ventata di passione tra le celebrità? Andrea Iannone ed Elodie sembrano aver superato la piccola crisi che li aveva colpiti, mentre Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono più innamorati che mai in attesa di Clara Isabel. Intanto Fedez pare aver trovato una nuova fiamma: lei è Giulia Honegger con cui è stato paparazzato a Milano. Pure Jannik Sinner pare essere partito per una vacanza romantica dopo la vittoria a Wimbledon. E dopo settimane di gossip anche Stefano De Martino si è fatto beccare in barca avvinghiato a Caroline Tronelli, e sul loro legame non ci sono più dubbi. I due, al ristorante a Porto Cervo, hanno fatto un inaspettato incontro con Belen Rodriguez. Lei è in vacanza in Sardegna e al mare ha festeggiato il compleanno di Luna Marì insieme ad Antonino Spinalbese. Ma c'è amore più grande di quello di una madre? Veronica Ferraro ha annunciato la nascita di Orlano, il suo primogenito. Anche Fabio Fulco aspetta la cicogna: sua moglie è incinta per la seconda volta.