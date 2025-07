Fabio Fulco diventerà papà per la seconda volta

Quello di una bella famiglia è stato un sogno a lungo covato da Fabio Fulco e la gioia per l'arrivo di un bebè non potrebbe essere più grande. A 50 anni, nel 2021, è diventato papà per la prima volta con la nascita di Agnes e ora è pronto ad accogliere nuovamente la cicogna. Non si sa sarà un maschietto o una femminuccia, ma quello che è certo è che il bebè è stato molto desiderato: "Non vediamo l'ora di dare a nostra figlia un fratellino o una sorellina. Ci dobbiamo muovere. Non andremo in viaggio di nozze perché sto lavorando, ma per concepire un figlio non serve" aveva detto l'attore all'indomani delle nozze.