Fabio Fulco annuncia le nozze e tira una frecciatina alla sua ex Cristina Chiabotto

Fiori d'arancio in vista per Fabio Fulco, che presto convolerà a nozze con la modella 25enne Veronica Papa. Stanno insieme da poco, ma in un'intervista rilasciata al settimanale Intimità l'attore ha rivelato di aver ritrovato con lei la voglia di crearsi una famiglia e avere dei figli. Il suo sogno era stato infranto da Cristina Chiabotto, che l'aveva lasciato a un passo dall'altare dopo una relazione lunga 12 anni. Nonostante ora abbia ritrovato la felicità, l'affascinante cinquantenne non rinuncia a lanciare frecciate velenose contro la sua ex.