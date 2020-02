Fabio Fulco, dopo la Chiabotto, amore in fuga con un'altra Miss chi 1 di 13 chi 13 di 13 chi 13 di 13 chi 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 10 di 13 Instagram 11 di 13 Instagram 12 di 13 Instagram 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

La fuga romantica ai Tropici serve per restare un po' da soli, staccare la spina e mettersi alla prova. “Grazie a lei sono tornato a battermi per i miei sogni – continua Fulco – E' arrivata al momento giusto. E con lei ho avuto la riprova che la differenza d'età è solo un cliché”. Tra di loro ci sono 25 anni di differenza.



Fabio e Veronica si sono conosciuti grazie ad amici comuni. “Studia, lavora, ha una vita normale, è una ragazza d'altri tempi, di una timidezza e di una semplicità disarmanti – continua l'attore – Mi ha capito subito, ha capito ciò di cui ho bisogno. E cioè uscire dal guscio, ricominciare a fidarmi, di ricevere e non solo dare, visto che fino a ora ho dato molto e ricevuto poco”. E' chiaro il sentimento ferito riferito alla sua ex Cristina Chiabotto: “Quando sei a un passo dal traguardo per cui hai lottato, ma la vita ti toglie tutto, è umano non crederci più. Ora invece sono tornato a battermi per i miei sogni”.

