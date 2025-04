la settimana delle stelle

Chiara Ferragni ha attirato l’attenzione su di sé per la crisi poi rientrata con Giovanni Tronchetti Provera, mentre Fedez sempre più tatuato è stato avvistato in discoteca a baciare una ragazza. Wanda Nara e Mauro Icardi si sono rivisti per il bene delle figlie, mentre Achille Laura racconta di essere single e di non credere alle relazioni di coppia. Stefano De Martino si dedica al figlio Santiago e gioca con Luna Marì, mentre Miriam Leone festeggia in spiaggia i suoi 40 anni. Ma non solo…