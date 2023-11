La settimana delle stelle

Una settimana all'insegna dell'amore per i vip, da Michelle Hunziker finalmente alla luce del sole con Alessandro Carollo a Diletta Leotta in vacanza a Dubai con Loris Karius e la loro Aria. Ilary Blasi si è concessa una trasferta d'amore in Germania, Melissa Satta ha trascorso giorni spensierati sulla neve con Matteo Berrettini e Belen Rodriguez si gode momenti magici alle Maldive con Elio Lorenzoni.

Ma il più felice di tutti è sicuramente Benjamin Mascolo, che è andato all'altare con Greta Cuoghi.