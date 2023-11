Tgcom24

Festa a Londra per il compleanno di Re Carlo Il primo appuntamento della giornata dedicata a Re Carlo arriva a mezzogiorno quando la King’s Troop Royal Horse Artillery lancia 41 colpi di cannone a salve dal Green Park di Londra. Un'ora dopo, la Honorable Artillery Company lancia un saluto con 62 cannoni a Tower Wharf, Torre di Londra: altri 21 per la City di Londra.

Tutte le notizie sulla festa di Carlo III Dopo gli impegni ufficiali (compreso un incontro a Buckingham Palace con il personale sanitario), Re Carlo festeggerà con la sua famiglia e pochi amici stretti: è prevista una cena intima a Londra, a Clarence House. Saranno le cornamuse a intonare la canzone “Happy birthday” ma per il sovrano non ci saranno montagne di regali e dolci bigliettini d’auguri. Pare che tra i membri della famiglia reale non ci sia questa abitudine per evitare di ricordare al festeggiato di essere un anno più vecchio.



Le news sulle incomprensioni con il principe Harry, duca di Sussex, e Meghan Il principe Harry non sarà a Londra. Il duca di Sussex e la famiglia non si sono recati in Inghilterra per i festeggiamenti di Re Carlo. Secondo alcune fonti il figlio del sovrano avrebbe snobbato l’invito, mentre per altri Harry non avrebbe avuto alcun contatto precedente. In ogni caso Carlo non vuole sentire il nome di Harry e Meghan nel giorno del suo 75esimo compleanno, deluso dai comportamenti dei Sussex. Questa è la richiesta che ha fatto alla sua famiglia e ai suoi collaboratori, con l'approvazione della Regina Camilla. Secondo i tabloid, i Sussex non erano stati invitati alla festa a Clarence House, ma un portavoce dei duchi ha smentito: “Non sapevano nulla di questa celebrazione. L'hanno scoperta dai giornali”. Forse perché Harry ha osato fare un discorso sui social per i veterani di guerra nello stesso giorno in cui Carlo parlava alla Camera dei Lord, il re ha deciso di ignorare completamente il figlio e la nuora. Un insider ha raccontato al Daily Express: “Il sovrano non tollera che si parli di Harry e Meghan davanti a lui”.



L’impegno di Re Carlo per evitare lo spreco alimentare Re Carlo e la Regina Camilla visiteranno un centro di distribuzione di cibo in eccedenza fuori Londra e incontreranno personale e volontari per conoscere i modi in cui i rifiuti alimentari possono essere utilizzati per il bene sociale. Il sovrano è molto attento a questa tematica e ha deciso nel giorno del suo 75esimo compleanno di sottolineare l’importanza di evitare gli sprechi per concentrarsi sui reali fabbisogni.