Dopo essersi lasciati i due ex gieffini sono ai ferri corti e il dj accusa l'influencer di non fargli vedere la figlia Celine

Il dj ha condiviso sui social lo screenshot della lettera scritta dal suo avvocato a quello della sua ex compagna, dal quale si evince (tra le altre cose) che l'influencer avrebbe già iniziato una nuova storia. E poi commenta: "Mi chiedi 3mila euro di mantenimento, almeno fammela vedere no?" riferendosi alla figlia Celine nata sei mesi fa.

Tgcom24

Le ultime news su Sophie Sophie Codegoni e Alessandro Basciano "C’è chi pensa ai nuovi look e a non rientrare a casa la sera a casa della propria figlia e c’è chi invece deve pregare invano per poterla vedere... non scordate mai chi siete e da dove venite" scrive Alessandro Basciano, scoccando il primo colpo verso Sophie Codegoni. Poi pubblica la lettera dell'avvocato in cui si legge: "Se è vera la dichiarazione della Codegoni di avere un altro uomo, sia chiaro che lo stesso non debba avere rapporti con la figlia in quanto ancora troppo piccola e potrebbe addirittura confondere la figura del padre", oltre all'invito di contattare l'agenzia immobiliare per chiudere il contratto di locazione dell'appartamento che la ex tronista di "Uomini e Donne" e il dj condividevano.



Cos'è successo tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno messo fine alla loro intensa storia d'amore in maniera tutt'altro che pacifica. A maggio di quest'anno sono diventati genitori della piccola Celine e sembravano felicissimi, si parlava anche di nozze imminenti dopo che lui le aveva donato l'anello di fidanzamento sul red carpet della mostra del cinema di Venezia. Poi, dopo un periodo di crisi, si sono lasciati bruscamente con l'influencer che ha accusato pubblicamente il suo ex di averla tradita, anche se lui nega.

Cosa ha fatto Basciano alla Codegoni? Secondo quanto raccontato da Sophie Codegoni a "Verissimo", Alessandro Basciano l'avrebbe tradita. Lei sostiene di avere le prove di un viaggio di lui a Ibiza insieme a un'altra, con cui avrebbe condiviso notti di fuoco. Lui nega con forza di essere caduto in tentazione ma la presunta amante Luzma Cabello giura che tra loro la passione c'è stata eccome.

I primi segnali di crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano I primi segnali di crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono arrivati a fine giugno, poche settimane dopo la nascita di Celine. Ai follower non era sfuggito il fatto che i due avessero smesso di seguirsi, e subito hanno pensato al peggio per i Basciagoni. Le parole della mamma dell'ex tronista sembravano sostenere l'ipotesi: "Lei non è strana! Perdona e sopporta perché vuole bene, ma quando si stanca gira le spalle e non la rivedi più!", aveva scritto, aggiungendo: "Chi ti chiede perdono piangendo, pensa una sola cosa in quel momento: 'Spero che ci caschi'. Le parole hanno un peso", lasciando supporre che Basciano avesse tradito la fiducia della sua compagna.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, il video dall'ospedale in attesa della nascita di Celine Sophie Codegoni erano sempre sembrati ai follower una coppia allegra e spensierata. In attesa del parto dell'influencer avevano condiviso un video divertente. "Ci siamo ci siamo ci si! Tra una contrazione e l’altra questa è la situazione" avevano scritto, riprendendosi scatenati nei balli per esorcizzare la tensione del momento. Il retroscena è venuto fuori dopo la rottura: l'influencer ha accusato il suo ex di essere stato distante e assente e di essere andato a farsi un sonnellino proprio nel momento cruciale. Lui si difende e dà la sua versione dei fatti: sarebbe stata lei ad invitarlo a uscire dalla sala parto.