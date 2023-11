Tgcom24

Alessandro Carollo regala le rose alla fidanzata Dopo la visita alla Fontana di Trevi e il tradizionale lancio della monetina, Michelle Hunziker e Alessandro Carollo hanno proseguito la passeggiata assediati dai fotografi. L’osteopata romano ha regalato un mazzo di rose rosse alla sua dolce metà. I due hanno cenato in pizzeria (quella preferita dall’amica Ilary Blasi) in compagnia di alcuni amici poi all’uscita lei teneva stretta la mano di lui. Michelle pare proprio convinta del suo nuovo amore e non è intenzionata a lasciarselo scappare. Per strada la ex moglie di Tomaso Trussardi improvvisa un siparietto ironico e divertente abbracciando il suo Alessandro come in una manovra da osteopata prendendolo alle spalle. I due ridono e scherzano e si respira solo aria complice e piena d’amore. Poi entrano nell’appartamento della Hunziker, Michelle apre la porta e Alessandro regge il mazzo di fiori, che poi la showgirl espone in un vaso alla finestra della sua casa per mostrarlo a tutti orgogliosa.

Quando è sbocciato l'amore con l'osteopata Alessandro Carollo Michelle e Alessandro si frequentano da diversi mesi, pare già prima dell’estate, ma solo di recente tra indizi e indiscrezioni la loro storia è venuta a galla. La prima paparazzata risale a qualche settimana fa quando la Hunziker e Carollo sono stati fotografati allo spettacolo di Checco Zalone “Amore + Iva”. Alessandro Carollo ha uno studio a Roma e uno a Milano e chissà come i due si sono incontrati in questi mesi sfuggendo ai flash. Michelle è andata diverse volte a Roma – anche con le figlie Sole e Celeste Trussardi - ma i fotografi non l’hanno mai beccata. Ora che la storia è uscita allo scoperto, i due possono baciarsi alla luce del sole meneghino (le nuove foto a Milano) o sotto le stelle della Capitale.

La dedica di Alessandro Carollo su Instagram E’ Alessandro Carollo a descrivere perfettamente il rapporto con Michelle Hunziker e la fiamma della loro storia. “Come un tuono... Sei arrivata senza chiedere permesso, senza bussare. Hai travolto e stravolto tutto nel modo più bello che potessi immaginare. Un uragano di luce, amore e vita. Quel sorriso che trasmette sempre positività, anche quando siamo in moto, è buio e piove... un angelo biondo, un dono dal cielo, uno spettacolo! Come ti dico sempre... ‘na palla de foco” – ha scritto l’osteopata sul suo profilo Instagram. E lei ha risposto ufficializzando i suoi sentimenti: “Come sempre… mi hai fatto emozionare… ma alla fine… ti fa male il ginocchio amore “. Del resto, poco prima di uscire allo scoperto con Carollo, quando ancora la si pensava single, la Hunziker aveva detto in un’intervista: “Mi piace buttarmi. Credo nell’amore perché gli investimenti importanti nella vita sono quelli del cuore che fanno più male, ti devastano, però ti fanno sentire vivo… Io mi innamoro, brucio… Ho visto gente rimettersi in gioco a 60 anni ed è rinata”.

Leggi Anche Michelle Hunziker non si nasconde più: eccola con Alessandro Carollo

Michelle Hunziker ha ufficializzato la storia Dopo aver tenuto nascosta la sua storia d'amore per mesi, è stata la stessa Michelle Hunziker a svelare il volto del suo compagno Alessandro Carollo, condividendo una foto di loro due su Instagram. La conduttrice ha raccontato di aver trascorso un weekend romantico sul lago di Lugano, nella sua Svizzera, nonostante il tempo fosse piovoso. "Charming anche con la pioggia" ha scritto. Anche Alessandro Carollo aveva postato le stesse immagini dal lago di Lugano. Nel video si vede la barca con due bicchieri e un cesto da picnic, circondata dal lago e dalle sue rive. Il paesaggio è idilliaco ma il tempo non è stato molto clemente.