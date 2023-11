Il messaggio di Alessandro Carollo

Alessandro Carollo ha condiviso tre scatti in compagnia di della condutrice svizzera in moto, accompagnato da un messaggio ad alto tasso di tenerezza: "Come un tuono. Sei arrivata senza chiedere permesso, senza bussare. Hai travolto e stravolto tutto nel modo più bello che potessi immaginare. Un uragano di luce, amore e vita. Quel sorriso che trasmette sempre positività, anche quando siamo in moto, è buio e piove. Un angelo biondo, un dono dal cielo, uno spettacolo!", concludendo con: "Come ti dico sempre, Na palla de foco". Tra le reazioni al post, non sfugge anche quella della Hunziker che ha scritto: "Come sempre mi hai fatto emozionare", chiamando pubblicamente "amore" il nuovo fidanzato.