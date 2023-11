Fotogallery - Chiara Ferragni in ospedale... per la sua prima donazione

Michelle Hunziker esce allo scoperto con Alessandro Carollo sui social.

La conduttrice tv posta per la prima volta una storia su Instagram in cui si mostra sorridente e felice insieme al fisioterapista di cui si è innamorata. La coppia ha trascorso il fine settimana prima a Milano a provare l’emozione dell’assenza di gravità e poi sul lago di Lugano tra picnic romantici in barca e relax in un resort di lusso. “Charming anche con la pioggia” ha scritto mostrando un panorama uggioso e ancora “Oggi nella mia Svizzera”.