Michelle Hunziker al mare, fuga d'amore con Alessandro Carollo?

La conduttrice tv in relax sulla spiaggia, paparazzi in agguato

Michelle depista i paparazzi Da quando si è saputo che Michelle Hunziker ha una nuova storia d’amore, i paparazzi non la perdono di vista. Sotto casa ha sempre i flash pronti a scattare e i suoi spostamenti in auto non passano inosservati. Pare che durante lo scorso fine settimana la conduttrice tv sia andata al mare con Alessandro Carollo, osteopata 41enne, ma forse entrambi hanno fatto di tutto per depistare i fotografi postando indizi o dirottamenti.



Dove ha la casa al mare Michelle Hunziker Michelle Hunziker adora la Liguria e a Varigotti ha comprato casa qualche anno fa. Per diverso tempo le sue fughe dal caos milanese erano dirette proprio in questo posto del cuore. Ora mamma impegnata con le tre figlie Aurora, Sole e Celeste, nonna di Cesare e manager della sua linea di cosmetici, oltre che presa da shooting, appuntamenti in tv, programmi e conduzioni, la si vede meno di frequente su questi lidi. Chissà che con Alessandro Carollo ritorni sulle spiagge liguri.

Chi è il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker Michelle Hunziker da qualche mese frequenta un osteopata romano. Alessandro Carollo è molto conosciuto nel mondo vip e ha due studi a Roma e Milano. Carollo si è laureato in Scienze Motorie alla Sapienza di Roma ed è docente e fondatore della European Academy of Osteophaty e dell’Osteopathic Institute.

Alessandro Carollo, chi era la sua precedente fidanzata? Ha avuto una storia con Paola Barale? Nello studio di Alessandro Carollo transitano parecchi personaggi famosi (da Belen Rodriguez a Elisabetta Canalis, Renato Zero). Gessica Notaro è una sua storica amica e pare abbia avuto una relazione mai confermata con Elisabetta Gregoraci e pure con Paola Barale. Esattamente un anno fa sul web girava la notizia che la Barale si fosse fidanzata con un osteopata romano e che si recasse molto spesso nella clinica milanese dove lavora Carollo. Sui social la showgirl ha postato anche foto e video con Alessandro Carollo. In un post scriveva: “Prima i piedi e ora le ginocchia, prossimo step? Come mi raddrizzi tu…”.

Che origini ha, come è diventata famosa Michelle Hunziker Michelle Hunziker è nata a Soregno, in Svizzera, il 24 gennaio 1977 ma ormai vive da anni a Milano. Michelle divenne famosa grazie a una pubblicità del 1995 in cui in veste di modella posava con capi di biancherie intima. Lo spot in cui metteva in mostra il suo fondoschiena perfetto ha attirato l’attenzione del pubblico e ha lanciato la Hunziker nel mondo dello showbiz. Negli stessi anni ha debuttato a “Buona Domenica” dando inizio alla sua carriera televisiva. Ha conosciuto Eros Ramazzotti (si sono sposati nel 1998) e dal loro amore è nata la primogenita Aurora. Eros e Michelle si sono separati nel 2002. Nel 2011 ha incontrato Tomaso Trussardi (le nozze sono state celebrate nel 2014) dal quale ha avuto le altre due figlie Sole, nel 2013, e Celeste, nel 2015. La coppia ha annunciato l’addio nel gennaio dello scorso anno.