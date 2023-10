Fotogallery - Gessica Notaro e Filippo Bologni romantici in luna di miele

Michelle Hunziker decide di aprire il cuore con i follower e spiega, rivolgendosi alla bambina che è stata: "Non è che il tuo papà non ti vuole bene perché vuole più bene all'alcool. E' proprio che lui poverino ha una dipendenza e non ce la fa". Poi, emozionata e con gli occhi lucidi, prosegue: "E le avrei detto anche: 'Stai serena e vedrai che va tutto bene... Ci vorrà un po' di tempo, farai un po' di casino, ma poi alla fine va tutto bene’".