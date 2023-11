24 ore di coccole e romanticismo per la coppia in montagna

Berrettini a Roma senza la fidanzata Matteo Berrettini non ha partecipato alle Atp Finals di Torino, ma ha trascorso 24 ore di passione sulla neve con Melissa Satta. Poi è arrivato domenica nella Capitale per il derby Lazio-Roma allo Stadio Olimpico, in tribuna senza la compagna. Un intenso fine settimana comunque sportivo!

Melissa Satta, le foto sulla neve "Una giornata indimenticabile", ha commentato Melissa Satta, 37 anni compiuti a febbraio, sotto a una foto condivisa sul suo account Instagram che la ritrae insieme a Matteo Berrettini in una romantica vacanza sulla neve. Tuttavia, non tutti sono felici per la coppia. Da quando hanno reso pubblico il loro amore, molti hanno criticato la showgirl di "rubare" il tempo al tennista e di impedirgli di concentrarsi sulle gare. Nonostante la replica social di Melissa di qualche tempo fa, le polemiche non si placano. Sotto alla foto si legge infatti il messaggio di un follower che scrive: "E anche oggi lui non si allena domani". La showgirl risponderà ancora una volta per zittire le voci? Dopo aver detto di essere stata vittima di bullismo, la Satta non si farà mettere certo i piedi in testa e replicherà agli hater. Se non a parole, sicuramente con i fatti dimostrando la sua felicità con Berrettini.

Melissa Satta e le news con il nuovo compagno La storia di Melissa con Matteo Berrettini non è stata una semplice avventura, ma un vero e proprio amore che li ha portati a definirsi una famiglia – in cui c’è anche il piccolo Maddox, naturalmente – e a progettare un futuro insieme. Un futuro che potrebbe includere anche un altro bambino, visto che lei non nasconde il suo desiderio di diventare mamma di nuovo. Del resto, da quando l’ex velina è al fianco del tennista romano sembra aver ritrovato se stessa. E’ una donna più matura e più sicura e, se possibile, sembra essere ancora più sexy di prima.